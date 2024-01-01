Пожар в многоэтажном доме в Хатаинском районе Баку потушен

В Хатаинском районе Баку возник пожар в многоэтажном жилом доме.

Пожар, возникший в многоэтажном жилом доме на улице Ильгара Зульфигарова в Хатаинском районе Баку, потушен.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, инцидент произошел на 18-м этаже 20-этажного здания. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав огню распространиться.

В целях безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жителей.

01:59

В колл-центр "102" Министерства внутренних дел Азербайджана около 00:21 поступила информация о пожаре в одном из зданий в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что наряду с сотрудниками профильных ведомств, к месту пожара привлечены наряды полиции.

"Приняты соответствующие меры безопасности, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

01:18

В Хатаинском районе Баку возник пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов в связи с пожаром, вспыхнувшим в многоэтажном жилом доме на улице Ильгара Зульфигарова в Хатаинском районе Баку.

К месту происшествия были стянуты подразделения Государственной службы пожарной охраны, силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра. Работа по тушению пожара продолжается.

По предварительной версии, причиной возгорания стал фейерверк.