О нас

Пожар в многоэтажном доме в Хатаинском районе Баку потушен

Пожар в многоэтажном доме в Хатаинском районе Баку потушен В Хатаинском районе Баку возник пожар в многоэтажном жилом доме.
Происшествия
1 января 2024 г. 01:59
Пожар в многоэтажном доме в Хатаинском районе Баку потушен

Пожар, возникший в многоэтажном жилом доме на улице Ильгара Зульфигарова в Хатаинском районе Баку, потушен.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, инцидент произошел на 18-м этаже 20-этажного здания. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав огню распространиться.

В целях безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жителей.

01:59

В колл-центр "102" Министерства внутренних дел Азербайджана около 00:21 поступила информация о пожаре в одном из зданий в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что наряду с сотрудниками профильных ведомств, к месту пожара привлечены наряды полиции.

"Приняты соответствующие меры безопасности, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

01:18

В Хатаинском районе Баку возник пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов в связи с пожаром, вспыхнувшим в многоэтажном жилом доме на улице Ильгара Зульфигарова в Хатаинском районе Баку.

К месту происшествия были стянуты подразделения Государственной службы пожарной охраны, силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра. Работа по тушению пожара продолжается.

По предварительной версии, причиной возгорания стал фейерверк.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda yaşayış evində yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

Самое читаемое

В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50
В Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
ФотоВ Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
25 декабря 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi