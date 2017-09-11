В Баку эвакуатор стал причиной аварии с летальным исходом - ВИДЕО

© Report.az

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Распространились видеокадры аварии в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, в результате которой один человек погиб и 4 ранены.

Как сообщает Report, из видео видно, что авария произошла из-за выезда эвакуатора на встречную дорогу.

Автомобиль марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 90-NF-513 двигался по своей полосе, когда на его путь выехал принадлежащий эвакуаторной службе "188" автомобиль марки MAN с государственным регистрационным номером 90-JZ-887, который, нарушив требования дорожного знака, неожиданно выполнил поворот. В результате автомобиль марки "Mercedes" врезался в заднюю часть эвакуатора.

Во время аварии находившаяся в иномарке 22-летняя Джафарова Рамиля Рамиз гызы скончалась на месте происшествия. Четверо пострадавших были госпитализированы в Клинический медицинский центр №3. В настоящее время они находятся в состоянии комы в реанимационном отделении больницы.

Отметим, что авария произошла 6 сентября.