В Баку эвакуатор попал в аварию, есть пострадавший

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Баку эвакуатор попал в аварию.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице А. Мустафаева в Насиминском районе столицы.

Так, эвакуатор марки Renault, управляемый жителем Хачмаза Ибадуллой Абсалимовым, столкнулся с автомобилем марки KİA, управляемым Малахат Масимовой. В результате аварии, пассажир М. Масимовой Кямаля Татарова получила травму.

По факту в Насиминском районном отделении полиции ведется расследование.