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    В Баку эвакуатор попал в аварию, есть пострадавший

    По факту в Насиминском районном отделении полиции ведется расследование

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Баку эвакуатор попал в аварию.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице А. Мустафаева в Насиминском районе столицы.

    Так, эвакуатор марки Renault, управляемый жителем Хачмаза Ибадуллой Абсалимовым, столкнулся с автомобилем марки KİA, управляемым Малахат Масимовой. В результате аварии, пассажир М. Масимовой Кямаля Татарова получила травму.

    По факту в Насиминском районном отделении полиции ведется расследование.

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