В Баку электрический столб упал на грузовик - ФОТО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В поселке Баилово Сабаильского района Баку (напротив здания, построенного для журналистов) электрический столб упал на грузовую машину.

Как сообщает Report, в результате этого грузовик врезался в другой автомобиль.

Хотя во время ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформированы.

Как сообщили Report в Сабаильской ИВ, последствия аварии устраняются.

Отметим, что автор фото Айгюн Мурадханлы.