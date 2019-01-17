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    В Баку электрический столб упал на грузовик - ФОТО

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В поселке Баилово Сабаильского района Баку (напротив здания, построенного для журналистов) электрический столб упал на грузовую машину. 

    Как сообщает Report, в результате этого грузовик врезался в другой автомобиль.  

    Хотя во время ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформированы. 

    Как сообщили Report в Сабаильской ИВ, последствия аварии устраняются. 

    Отметим, что автор фото Айгюн Мурадханлы. 

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