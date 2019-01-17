В Баку электрический столб упал на грузовик - ФОТО

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В поселке Баилово Сабаильского района Баку (напротив здания, построенного для журналистов) электрический столб упал на грузовую машину.
Как сообщает Report, в результате этого грузовик врезался в другой автомобиль.
Хотя во время ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформированы.
Как сообщили Report в Сабаильской ИВ, последствия аварии устраняются.
Отметим, что автор фото Айгюн Мурадханлы.
İlkin PirəliАвтор новости