​В Баку экстренно сел летевший в Москву самолет

В бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев совершил экстренную посадку пассажирский лайнер российской авиакомпании Azur Air, который направлялся из индийского штата Гоа в Москву.
Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили представители аэропорта.
По данным издания "Регион Online", в результате инцидента пострадавших нет. По предварительной информации, у самолета перестали работать несколько генераторов.
"Борт сейчас обследуют специалисты", - заявили полицейские.
Отмечается, что пассажиры находятся в транзитной зоне.
Tural AsadiАвтор новости