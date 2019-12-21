​В Баку экстренно сел летевший в Москву самолет

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В бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев совершил экстренную посадку пассажирский лайнер российской авиакомпании Azur Air, который направлялся из индийского штата Гоа в Москву.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили представители аэропорта.

По данным издания "Регион Online", в результате инцидента пострадавших нет. По предварительной информации, у самолета перестали работать несколько генераторов.

"Борт сейчас обследуют специалисты", - заявили полицейские.

Отмечается, что пассажиры находятся в транзитной зоне.