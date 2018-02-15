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    В Баку двум братьям нанесли 7 ножевых ударов

    Инцидент произошел во время драки

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла драка, в результате ножевых ранений двое человек пострадали.

    Как передает Report, на улице Сакита Годжаева в поселке Бакиханова при неизвестных обстоятельствах получили ножевые ранения два брата Джафарлы Турал Октай оглы 1999г. и Джафарлы Туран Октай оглы 1993 г.

    Они получили 7 колото-резанных ран в различных областях тела и были доставлены в Клинический Медицинский центр № 3.

    Сотрудники полицейского отделения № 13 Сабунчинского районного управления полиции для выяснения причин инцидента возьмут показания с пострадавших.

    Пока проводится расследование.

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