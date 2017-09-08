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    В столице двух человек сбил автомобиль

    Инцидент произошел в Насиминском районе© Foto: Report.az

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Баку двух человек сбил автомобиль.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

    Автомобиль марки "Опель" сбил Даманову Умукус Раджаб гызы 1964 г.р. при попытке перейти дорогу на улице Джавадхана. Она была госпитализирована.

    Другое ДТП с наездом на пешехода также произошло в этом районе. Легковым автомобилем был сбит Данилов Дмитрий Владимирович, переходивший дорогу в неположенном месте недалеко от Зимнего парка. Он был размещен в больнице.

    Оба факта расследуются Насиминским районным управлением полиции.

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