В Баку двое упали с многоэтажного здания, один из них скончался

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Баку двое мужчин упали с многоэтажного здания.

Как сообщает Report, одно из происшествий зарегистрировано в Ясамальском, другое в Низаминском районе.

По информации, житель Бейлагана Амиль Набиев 1986 г.р. упал с лестницы принадлежащего компании "Avesta" многоэтажного здания на улице Зардаби, 41 Ясамальского района. Состояние госпитализированного мужчины остается тяжелым.

Другой несчастный случай произошел в новостройке на улице Д.Нахчыванского Низаминского района.

Житель Сумгайыта Самир Алхасов 1981 г.р. упал с окна подъезда на 5 этаже здания.

Госпитализированный С.Алхасов скончался в медицинском учреждении.

Оба факта расследуются правоохранительными органами.