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    В Баку двое упали с многоэтажного здания, один из них скончался

    Состояние другого мужчины тяжелое

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Баку двое мужчин упали с многоэтажного здания.

    Как сообщает Report, одно из происшествий зарегистрировано в Ясамальском, другое в Низаминском районе.

    По информации, житель Бейлагана Амиль Набиев 1986 г.р. упал с лестницы принадлежащего компании "Avesta" многоэтажного здания на улице Зардаби, 41 Ясамальского района. Состояние госпитализированного мужчины остается тяжелым.

    Другой несчастный случай произошел в новостройке на улице Д.Нахчыванского Низаминского района.

    Житель Сумгайыта Самир Алхасов 1981 г.р. упал с окна подъезда на 5 этаже здания.

    Госпитализированный С.Алхасов скончался в медицинском учреждении.

    Оба факта расследуются правоохранительными органами. 

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