В Баку двое студенток упали с лестницы и получили тяжелые травмы

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В двух высших учебных заведениях Баку произошли несчастные случаи.

Как сообщает Report, один инцидент зарегистрирован в Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС), а другой - в Азербайджанском университете языков (АУЯ).

Студенты университета - Набат Таир гызы Садыгова 1998 г.р. (АУАС) и Умханым Эльхан гызы Байрамова 1998 г.р. (АУЯ) по неосторожности упали с лестницы. Первая получила различные переломы, вторая тяжело повредила позвоночник.

Обе пострадавшие были доставлены в Реанимационное отделение Клинического медицинского центра №1.