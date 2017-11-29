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    В Баку двое студенток упали с лестницы и получили тяжелые травмы

    Одна из девушек получила переломы, а вторая тяжело повредила позвоночник

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В двух высших учебных заведениях Баку произошли несчастные случаи.

    Как сообщает Report, один инцидент зарегистрирован в Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС), а другой - в Азербайджанском университете языков (АУЯ).

    Студенты университета - Набат Таир гызы Садыгова 1998 г.р. (АУАС) и Умханым Эльхан гызы Байрамова 1998 г.р. (АУЯ) по неосторожности упали с лестницы. Первая получила различные переломы, вторая тяжело повредила позвоночник.

    Обе пострадавшие были доставлены в Реанимационное отделение Клинического медицинского центра №1.

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