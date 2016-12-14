В Баку двое совершили попытку самоубийства

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском и Сабаильском районах Баку совершены попытки самоубийства.
Как сообщает Report перед домом №3 на улице Хагани Сабаильского района жительница Кюрдамирского района 18-летняя Магеррмова Айнур перерезала лезвием вены на руках. Ей была оказана первая помощь на станции неотложной медицинской помощи, после чего девушка была выписана домой.
По факту ведется расследование в Сабаильской районной прокуратуре.
Аналогичный случай произошел в совхозе Гюлчюлюк поселка Маштага Сабунчинского района. Абульфатзаде Азер (1992 г.р.) перерезал ножом вены на запястьях. Врачи станции неотложной медицинской помощи оказали ему медицинскую помощь на дому.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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