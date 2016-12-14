В Баку двое совершили попытку самоубийства

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском и Сабаильском районах Баку совершены попытки самоубийства.

Как сообщает Report перед домом №3 на улице Хагани Сабаильского района жительница Кюрдамирского района 18-летняя Магеррмова Айнур перерезала лезвием вены на руках. Ей была оказана первая помощь на станции неотложной медицинской помощи, после чего девушка была выписана домой.

По факту ведется расследование в Сабаильской районной прокуратуре.

Аналогичный случай произошел в совхозе Гюлчюлюк поселка Маштага Сабунчинского района. Абульфатзаде Азер (1992 г.р.) перерезал ножом вены на запястьях. Врачи станции неотложной медицинской помощи оказали ему медицинскую помощь на дому.

По факту ведется расследование.