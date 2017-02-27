Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Баку двое пытались совершить суицид.

Как сообщает Report, один из случаев зарегистрирован в Бинагадинском, другой - в Низаминском районах столицы.

Так, поднявшись на крышу девятиэтажного здания по адресу проспект Ататюрка, 56 в Бинагадинском районе, житель Баку Б.Мирзоев 1976 г.р. пытался спрыгнуть вниз.

Прибывшим на территорию полицейским удалось пресечь суицид.

Проживающий в доме №58 по улице Ш.Мирзоева Низаминского района А.Фархадов 1995 г.р. пытался совершить суицид, перерезав себе запястье и нанеся ножевое ранение в живот. Он помещен в больницу.

По обоим фактам ведется расследование.