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    ​В Баку двое офицеров полиции уволены с занимаемых должностей, в связи с их деятельностью ведется разбирательство

    Майор и капитан полиции уволены с должностей и отправлены в распоряжение, в связи с допущенными недостатками в работе

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Двое офицеров полиции 24 отделения полиции Низаминского РУП уволены с занимаемых должностей. Как сообщает Report, старший следователь ОП майор полиции Мехбалы Рзаев и следователь капитан полиции Джамиль Акберов в связи с допущенными недостатками в работе, приказом министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова уволены с занимаемых должностей и отправлены в распоряжение.

    Кроме того, в отношении М.Рзаева и Д.Акберова в управлении внутренних расследований министерства внутренних дел ведется разбирательство. 

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