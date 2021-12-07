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В Баку двое мужчин задержаны за продажу пиротехники

В Баку двое мужчин задержаны за продажу пиротехники В ходе проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП в поселке Локбатан мероприятий по предотвращению продажи взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических средств были задержаны подпольно торговавшие пиротехническими сред
Происшествия
7 декабря 2021 г. 17:38
В Баку двое мужчин задержаны за продажу пиротехники

В ходе проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП в поселке Локбатан мероприятий по предотвращению продажи взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических средств были задержаны подпольно торговавшие пиротехническими средствами столичные жители Новруз Асадов и Эльдар Гусейнов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

При осмотре магазина, где осуществляли деятельность указанные лица, были обнаружены и изъяты пиротехнические средства.

По факту в отношении задержанных составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda pirotexniki vasitələrin satışını təşkil edən şəxslər saxlanılıb

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