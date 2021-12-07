В Баку двое мужчин задержаны за продажу пиротехники

В ходе проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП в поселке Локбатан мероприятий по предотвращению продажи взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических средств были задержаны подпольно торговавшие пиротехническими средствами столичные жители Новруз Асадов и Эльдар Гусейнов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
При осмотре магазина, где осуществляли деятельность указанные лица, были обнаружены и изъяты пиротехнические средства.
По факту в отношении задержанных составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.