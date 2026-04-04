    В Баку двое мужчин задержаны за мошенничество на 317 тыс. манатов

    Происшествия
    04 апреля, 2026
    13:28
    В Баку задержаны два человека по подозрению в совершении мошенничества на 317 тыс. манатов под видом продажи ювелирных изделий.

    Как сообщает Report, в полицию поступила информация о том, что у пострадавшего мошенническим путем была похищена крупная сумма денежных средств.

    В результате оперативных мероприятий сотрудники Управления полиции на водном транспорте задержали 36-летнего Руфата Гасымзаде и 37-летнего Мамеда Мамедзаде.

    Следствие установило, что Р.Гасымзаде, преследуя цель завладеть чужим имуществом, предварительно вступил в преступный сговор со своим знакомым М.Мамедзаде.

    Злоумышленник втерся в доверие к потерпевшему, убедив его в наличии обширных связей и возможностей по продаже золотых ювелирных украшений.

    Впоследствии задержанные, действуя под предлогом торговли золотыми изделиями, в разное время получили от потерпевшего в общей сложности 317,5 тыс. манатов наличными, после чего разделили похищенную сумму между собой.

    Потерпевший сообщил, что последнюю часть денежных средств передал мошенникам на территории Бакинского морского вокзала. Именно по этой причине расследование дела было поручено Управлению полиции на водном транспорте.

    По факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) УК АР. Оба фигуранта привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

    Мошенничество (аферизм) МВД Азербайджана Хищение средств Раскрытие преступления
    Qızıl-zinət əşyalarının satışı adı ilə 317 min manatlıq dələduzluq edən iki nəfər saxlanılıb

