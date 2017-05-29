В Баку двое друзей поспорили во время застолья в кафе, есть пострадавший

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошел инцидент, приведший к телесным повреждениям.

Как сообщает Report, событие зафиксировано в кафе, расположенном по адресу поселок Говсан, 1416.

Шахбазов Айдын Ханоглан оглу 1976 г.р. поспорил с другом в ходе застолья в кафе. В результате он получил от своего друга удар бутылкой по голове. Пострадавший госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

По факту ведется расследование Сураханским РУП.