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В Баку движение по проспекту Зии Буниятова восстановлено

В Баку движение по проспекту Зии Буниятова восстановлено На проспекте Зии Буниятова в Баку снято ограничение на передвижение транспортных средств, ранее введенное из-за аварии с грузовым автомобилем, перевозившим битум.
Происшествия
28 сентября 2024 г. 09:50
В Баку движение по проспекту Зии Буниятова восстановлено

На проспекте Зии Буниятова в Баку снято ограничение на передвижение транспортных средств, ранее введенное из-за аварии с грузовым автомобилем, перевозившим битум.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

В ведомстве сообщили о снятии ограничения на движение транспорта по указанному проспекту в направлении станции метро "20 Января", которое было введено после опрокидывания грузовика с битумом на автодороге вблизи Бакинского олимпийского стадиона, в результате чего масса из цистерны пролилась на проезжую часть.

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Версия на азербайджанском языке Ziya Bünyadov prospektində hərəkətə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

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