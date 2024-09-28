В Баку движение по проспекту Зии Буниятова восстановлено

На проспекте Зии Буниятова в Баку снято ограничение на передвижение транспортных средств, ранее введенное из-за аварии с грузовым автомобилем, перевозившим битум.

На проспекте Зии Буниятова в Баку снято ограничение на передвижение транспортных средств, ранее введенное из-за аварии с грузовым автомобилем, перевозившим битум.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

В ведомстве сообщили о снятии ограничения на движение транспорта по указанному проспекту в направлении станции метро "20 Января", которое было введено после опрокидывания грузовика с битумом на автодороге вблизи Бакинского олимпийского стадиона, в результате чего масса из цистерны пролилась на проезжую часть.