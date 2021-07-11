В Баку два парня по пути в дом торжеств попали в аварию

В Баку два парня по пути в дом торжеств попали в аварию

В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

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В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Как сообщает Report, происшествие зарегистрирован в Хазарском районе. Автомобиль Mercedes, двигавшийся по трассе в сторону аэропорта, столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии пассажиры Mercedes Мурад Гара оглы Керимов, 1998 года рождения, и Турал Тофиг оглы Намазов, 2000 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших были доставлены в Городскую клиническую больницу № 3. Отмечается, что парни направлялись в дом торжеств для участия в свадебной церемонии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram