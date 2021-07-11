О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку два парня по пути в дом торжеств попали в аварию

В Баку два парня по пути в дом торжеств попали в аварию В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
11 июля 2021 г. 02:44
В Баку два парня по пути в дом торжеств попали в аварию

В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрирован в Хазарском районе.

Автомобиль Mercedes, двигавшийся по трассе в сторону аэропорта, столкнулся с другим транспортным средством.

В результате аварии пассажиры Mercedes Мурад Гара оглы Керимов, 1998 года рождения, и Турал Тофиг оглы Намазов, 2000 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Оба пострадавших были доставлены в Городскую клиническую больницу № 3.

Отмечается, что парни направлялись в дом торжеств для участия в свадебной церемонии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda toya gedən gənclər qəzaya düşdü

Другие новости из категории

Россия передала Германии гражданина Азербайджана
Россия передала Германии гражданина Азербайджана
10 июля 2021 г. 21:12
В Баку в теплице произошел пожар
В Баку в теплице произошел пожар
10 июля 2021 г. 17:30
Рамин Гаджылы арестован
Рамин Гаджылы арестован
10 июля 2021 г. 14:56
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
По факту суицида начальника полиции в Баку возбуждено уголовное дело
По факту суицида начальника полиции в Баку возбуждено уголовное дело
10 июля 2021 г. 13:00
ДТП в Сабирабаде, есть пострадавший
ДТП в Сабирабаде, есть пострадавший
9 июля 2021 г. 23:46
В Джалилабаде автомобиль врезался в ограждение, есть пострадавший
В Джалилабаде автомобиль врезался в ограждение, есть пострадавший
9 июля 2021 г. 23:19
В Лерике рядом с зоной отдыха Relax обнаружен труп мужчины
В Лерике рядом с зоной отдыха "Relax" обнаружен труп мужчины
9 июля 2021 г. 21:54
МВД предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб
МВД предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб
9 июля 2021 г. 16:48
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi