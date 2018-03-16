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    В Баку два человека получили ножевые ранения во время массовой драки

    Инцидент произошел в поселке НЗС

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошла массовая драка, в результате которого два человека получили ножевые ранения.

    Как передает Report, 18-летний Мустафаев Фарид Мушфиг оглы и 20-летний Ахмедов Зохраб Исмаил оглы подрались с 4-мя незнакомцами в поселке НЗС.

    В результате вышеуказанные лица получили ножевые ранения в различных частях тела. Раненые доставлены в Клинический медицинский центр № 3.

    По факту сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию.

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