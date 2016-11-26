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    В Баку два человека отравились лекарствами

    По обеим фактам ведется расследование

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Баку два человека отравились лекарствами.

    Как сообщает Report, один из случаев зарегистрирован на улице М.Мушфига в Сабаильском районе, а другой - на улице А.Гулиева в Насиминском районе.

    Согласно информации, Айгюн Мамедова 1990 года рождения и Аида Исмаилова 1985 года рождения были госпитализированы в Республиканский токсикологический центр с диагнозом лекарственного отравления. 

    Из-за тяжелого состояния опросить их не удалось.

    По обоим фактам ведется расследование. 

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