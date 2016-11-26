Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Баку два человека отравились лекарствами.

Как сообщает Report, один из случаев зарегистрирован на улице М.Мушфига в Сабаильском районе, а другой - на улице А.Гулиева в Насиминском районе.

Согласно информации, Айгюн Мамедова 1990 года рождения и Аида Исмаилова 1985 года рождения были госпитализированы в Республиканский токсикологический центр с диагнозом лекарственного отравления.

Из-за тяжелого состояния опросить их не удалось.

По обоим фактам ведется расследование.