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    В Баку дождь стал причиной ДТП, пострадали туристы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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    ***09:05

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку дождь стал причиной ДТП, пострадали туристы.

    Как передает Report, ДТП произошло на улице Короглу Рагимова.

    Так, водитель автомобиля марки Nissan с государственным регистрационным номером 90 SZ 133 Пашаев Насими Махмуд оглу сообщил сотруднику Report, что задние колеса автомобиля не сцепились о мокрый от дождя асфальт.

    В результате, автомобиль врезался в стоящий на обочине другой автомобиль марки Jeep с государственным регистрационным номером 90 ZS 994.

    После Nissan ударился о бетонный тротуар. В результате пассажиры Nissan, двое граждан Ирака, получили различные телесные повреждения. Они были доставлены в клинический медицинский центр. Автомобилю нанесен серьезный ущерб.

    По факту на место ДТП прибыли сотрудники ДПС. У водителя Н. Пашаева взята объяснительная. 

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