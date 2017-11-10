В Баку дождь стал причиной ДТП, пострадали туристы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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***09:05

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку дождь стал причиной ДТП, пострадали туристы.

Как передает Report, ДТП произошло на улице Короглу Рагимова.

Так, водитель автомобиля марки Nissan с государственным регистрационным номером 90 SZ 133 Пашаев Насими Махмуд оглу сообщил сотруднику Report, что задние колеса автомобиля не сцепились о мокрый от дождя асфальт.

В результате, автомобиль врезался в стоящий на обочине другой автомобиль марки Jeep с государственным регистрационным номером 90 ZS 994.

После Nissan ударился о бетонный тротуар. В результате пассажиры Nissan, двое граждан Ирака, получили различные телесные повреждения. Они были доставлены в клинический медицинский центр. Автомобилю нанесен серьезный ущерб.

По факту на место ДТП прибыли сотрудники ДПС. У водителя Н. Пашаева взята объяснительная.