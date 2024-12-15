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В Баку дотла сгорел частный дом

В Баку дотла сгорел частный дом В Баку полностью сгорел частный дом.
Происшествия
15 декабря 2024 г. 04:24
В Баку дотла сгорел частный дом

В Баку полностью сгорел частный дом.

Как передает корреспондент Report, инцидент произошел в Сабаильском районе по адресу улица Арифа Исмайлова, 32.

По предварительным данным, одноэтажный дом площадью 100 кв. м, принадлежащий Саиде Абдулла гызы Асадуллаевой, сгорел дотла.

На место происшествия были привлечены 4 пожарные машины и личный состав Государственной противопожарной службы Сабаильского района Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Пожар был локализован в краткие сроки, не успев перекинуться на близлежащие территории.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda fərdi ev tamamilə yanıb

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