В Баку инспектор ДПС сбил пешехода

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Инспектор дорожно-патрульной службы в Баку сбил на автомобиле пешехода.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на улице Зардаби.

Согласно информации, Рамин Аллахвердиев 1986 года рождения на автомобиле "Нива" сбил переходившую дорогу Нафилю Гадирли 1967 года рождения. Н.Гадирли с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу.

Во время осмотра места происшествия сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что Р.Аллахвердиев сделал маневр, чтобы не сбить пешехода. После того, как сбил пешехода, автомобиль марки "Нива" столкнулся с автомобилем марки Toyota, управляемым Оруджем Иманыевым.

Отметим, что Р.Аллахвердиев является инспектором дорожно-патрульной службы 1-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции города Баку.