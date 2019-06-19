В Баку сотрудник дорожной полиции нарушил правила и создал опасность - ВИДЕО

Гражданин снял на камеру машину дорожной полиции, нарушившую правила дорожного движения на дороге Балаханы-Бинагади в городе Баку и создавшую опасность для других участников движения.

В представленном Report видео видно, что сотрудник дорожной полиции, несущий службу на патрульном автомобиле с государственным регистрационным знаком 99 YP 746, нарушил требования разметки 1.1, выехав на встречную дорогу и совершив обгон в запрещенном месте.

Тем самым он создал опасность для встречного грузовика и других автомобилей.

Эксперты отмечают, что дорожной полиции в некоторых случаях разрешено нарушать правила, однако это разрешается делать лишь при включенной сирене и звуковом сигнале. При этом сотрудник дорожной полиции, нарушивший правила дорожного движения, не включил ни сирену, ни звуковой сигнал.