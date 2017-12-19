В Баку домработница украла из квартиры драгоценности и косметику

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку домработница украла из квартиры, где работала, драгоценности и косметику.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в кол-центр министерства "102" поступило обращение в связи с кражей из квартиры в Наримановском районе.

Сотрудники 18-го отделения полиции Наримановского РУП прибыли по указанному адресу и провели необходимые мероприятия. В результате расследования было установлено, что с сентября прошлого года по декабрь текущего года из квартиры были украдены драгоценности и косметические средства на общую сумму 11000 манатов.

В результате профессиональных действий сотрудников полиции по подозрению в краже была задержана работающая в квартире домработница.

Переданная следствию жительница столицы Офелия Зурабова призналась в совершении преступления. Было установлено, что часть украденных ею драгоценностей была продана, часть – сдана в ломбард.