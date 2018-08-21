В Баку домработница украла из дома, где работала, 5 000 манатов и 15 600 долларов

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку домработница украла из дома, где работала, крупную сумму денег и ювелирные изделия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 21-го отделения полиции Насиминского РУП была задержана жительница Лянкярана Гюнель Пириева, подозреваемая в краже в период с 5 февраля по 16 августа из дома на территории района, где работала домработницей, 5 000 манатов, 15 600 долларов и ювелирных изделий на 3 400 манатов.