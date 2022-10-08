В Баку домработница обокрала хозяев на 28 тысяч манатов

В Баку домработница украла из дома, где работала, золотые украшения стоимостью 28 тысяч манатов.

В Баку домработница украла из дома, где работала, золотые украшения стоимостью 28 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В 4-й отдел полиции Бинагадинского РУП поступила информация о том, что в период с 20 августа по 6 октября текущего года в одном из домов в поселке Расулзаде пропали золотые украшения на сумму 28 тысяч манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Сальянского района И.Гасанова.

По факту проводится расследование.