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В Баку домработница обокрала хозяев на 28 тысяч манатов

В Баку домработница обокрала хозяев на 28 тысяч манатов В Баку домработница украла из дома, где работала, золотые украшения стоимостью 28 тысяч манатов.
Происшествия
8 октября 2022 г. 13:15
В Баку домработница обокрала хозяев на 28 тысяч манатов

В Баку домработница украла из дома, где работала, золотые украшения стоимостью 28 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В 4-й отдел полиции Бинагадинского РУП поступила информация о том, что в период с 20 августа по 6 октября текущего года в одном из домов в поселке Расулзаде пропали золотые украшения на сумму 28 тысяч манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Сальянского района И.Гасанова.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xadimə işlədiyi evdən 28 min manatlıq qızıl oğurlayıb

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