В Баку петух ранил 3-летнего ребенка приехавшей из Ирана семьи

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку домашняя птица напала на 3-летнего ребенка семьи, приехавшей из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

Приехавшая из Ирана в Азербайджан семья посетила один из ресторанов на проспекте Гара Гараева. В это время 3-летний Араз Нофель Нежат оглу подвергся во дворе ресторана нападению петуха.

Птица ранила ребенка в лицо. Он был размещен в Клиническом медцентре №1.

Глава семьи выразил недовольство владельцу ресторана и пожаловался в Низаминское районное управление полиции. Владелец ресторана написал объяснительную в полиции.