В Баку должностной сотрудник полиции получил выговор

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Баку наказан должностной сотрудник одного из управлений полиции города Баку.

Как сообщает Report, начальник полиции следственного отдела Хазарского районного управления полиции, майор полиции Эрол Алиев получил выговор.

Согласно информации, в ходе расследования были выявлены факту нарушения прав обвиняемых во время следствия уголовных дел, проводимых в Хазарском РУП, правонарушения во время исполнения следственных действий.

Отметим, что Эрол Алиев является племянником прокурора Хатаинского района Юсифа Ильдырымзаде.