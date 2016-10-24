В Баку должностной сотрудник полиции получил выговор

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Баку наказан должностной сотрудник одного из управлений полиции города Баку.
Как сообщает Report, начальник полиции следственного отдела Хазарского районного управления полиции, майор полиции Эрол Алиев получил выговор.
Согласно информации, в ходе расследования были выявлены факту нарушения прав обвиняемых во время следствия уголовных дел, проводимых в Хазарском РУП, правонарушения во время исполнения следственных действий.
Отметим, что Эрол Алиев является племянником прокурора Хатаинского района Юсифа Ильдырымзаде.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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