В Баку для сокрытия следов заказного убийства подстроили пожар

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, было раскрыто тяжкое преступление, совершенное в Низаминском районе столицы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, утром 17 апреля в 25-е отделение полиции Низаминского РУП поступила информация о пожаре по адресу ул. Азера Манафова, дом 15/21. При осмотре места происшествия был обнаружен обгоревший труп проживающей по данному адресу Валиды Ибрагимовой 1946 г.р. Экспертиза установила, что женщина была задушена до пожара.

В результате проведенных по "горячим следам" оперативно-следственных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления житель Баку, ранее судимый Зия Дадашов и житель Физулинского района Амиль Пириев. В своих показаниях они сообщили, что по заказу известной им как "Лейла" женщины они проникли в дом В.Ибрагимовой с целью наживы, убили женщину и подожгли квартиру для сокрытия следов преступления.

В продолжение оперативных мероприятий полиция задержала и передала следствию упоминаемую как "Лейла" столичную жительницу, ранее судимую Гамиду Насибову. В своих показаниях Г.Насибова призналась, что заранее договорилась с З.Дадашовым и А.Пириевым об убийстве своей знакомой В.Ибрагимовой.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, следственные мероприятия продолжаются.