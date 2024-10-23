В Баку для предотвращения пробок на ряде улиц увеличена продолжительность зеленого сигнала светофора

В Баку с целью предотвращения заторов на ряде улиц увеличена продолжительность "зеленого" света светофора.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
С этой целью изменен режим работы светофора на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Джафара Хандана. Теперь для транспортных средств, движущихся прямо и налево с улицы Джафара Хандана, продолжительность зеленого сигнала светофора увеличена на 10 секунд.
Таким образом, удалось предотвратить дополнительную потерю времени водителями, въезжающими на перекресток с улицы Джафара Хандана.