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В Баку директора школы оштрафовали за вечеринку в день рождения

В Баку директора школы оштрафовали за вечеринку в день рождения Приказом министра образования ей был вынесен строгий выговор
Происшествия
23 декабря 2020 г. 10:50
В Баку директора школы оштрафовали за вечеринку в день рождения
Наиля Мамедова
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Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана изучили распространенные в социальных сетях кадры, на которых заснята вечеринка, устроенная директором средней школы № 187 Наилей Мамедовой по случаю дня своего рождения в нарушение правил карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, факт был подтвержден.

На нескольких участников вечеринки во главе с Н.Мамедовой были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Директор полной средней школы №187 города Баку Н.Мамедова была привлечена к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением требований особого карантинного режима, действующего в стране. Приказом министра образования ей был вынесен строгий выговор в соответствии с соответствующей статьей Трудового кодекса Азербайджанской Республики с последним предупреждением.

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Версия на азербайджанском языке Polis özünə ad günü keçirən məktəb direktorunu cəzalandırdı

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