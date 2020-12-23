В Баку директора школы оштрафовали за вечеринку в день рождения

Приказом министра образования ей был вынесен строгий выговор

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана изучили распространенные в социальных сетях кадры, на которых заснята вечеринка, устроенная директором средней школы № 187 Наилей Мамедовой по случаю дня своего рождения в нарушение правил карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, факт был подтвержден.

На нескольких участников вечеринки во главе с Н.Мамедовой были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Директор полной средней школы №187 города Баку Н.Мамедова была привлечена к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением требований особого карантинного режима, действующего в стране. Приказом министра образования ей был вынесен строгий выговор в соответствии с соответствующей статьей Трудового кодекса Азербайджанской Республики с последним предупреждением.