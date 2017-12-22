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    В Баку девушку ударили ножом в глаз

    Пострадавшая была доставлена в клинический медицинский центр № 1

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку девушка получила ножевое ранение в глаз.

    Как передает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

    Магерамова Рамиййа Назим гызы 1989 г.р. была избита в одном из кафе рядом с базаром в районе третьего микрорайона. Она также получила ножевое ранение в область вокруг глаза.

    Пострадавшая была доставлена в клинический медицинский центр № 1. 20-е отделение Насиминского районного управления полиции ведет следствие. 

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