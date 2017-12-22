В Баку девушку ударили ножом в глаз

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку девушка получила ножевое ранение в глаз.

Как передает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

Магерамова Рамиййа Назим гызы 1989 г.р. была избита в одном из кафе рядом с базаром в районе третьего микрорайона. Она также получила ножевое ранение в область вокруг глаза.

Пострадавшая была доставлена в клинический медицинский центр № 1. 20-е отделение Насиминского районного управления полиции ведет следствие.