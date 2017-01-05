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    В Баку девушка выбросилась с 4-го этажа

    По факту ведется расследование

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Баку девушка выбросилась с 4-го этажа.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент зарегистрирован на территории Ясамальского района.

    Согласно информации, 21-летняя Ф.С. выбросилась с 4-го этажа дома №38 на проспекте Иншаатчылар. Пострадавшая при помощи жильцов здания была доставлена в Городскую клиническую больницу №1.  

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что Ф.С. выбросилась с 4-го этажа в целях самоубийства. 

    По факту ведется расследование.

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