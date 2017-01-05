Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Баку девушка выбросилась с 4-го этажа.
Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент зарегистрирован на территории Ясамальского района.
Согласно информации, 21-летняя Ф.С. выбросилась с 4-го этажа дома №38 на проспекте Иншаатчылар. Пострадавшая при помощи жильцов здания была доставлена в Городскую клиническую больницу №1.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что Ф.С. выбросилась с 4-го этажа в целях самоубийства.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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