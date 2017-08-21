В Баку девушка разбила голову пожилой матери стаканом

Баку. 21 августа. В Баку пожилая женщина была избита собственной дочерью.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Хазарском районе.

Так, Рахиля Шюкюр гызы Гулиева 1936 г.р., проживающая по улице Буниятова, 6А в поселке Бузовна, повздорила с дочерью. В результате дочь Р. Гулиевой нанесла стаканом удар по голове своей матери. Пожилая женщина с ранением головы была доставлена в Клинический медицинский центр № 3.

По факту правоохранительные органы ведут расследование.