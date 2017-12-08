В Баку девушка совершила суицид, выбросившись с 10-го этажа - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя совершившей суицид девушки, которая выбросилась с 10-го этажа здания в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, самоубийство совершила Ада Зейналова.

Отметим, что по факту Ясамальской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

***06:59

В Ясамальском районе Баку 24-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Как сообщает Report, молодая женщина (имя и фамилия пока не разглашаются) выбросилась с 10-го этажа многоэтажного здания недалеко от ст.м. "Эльмляр Академиясы". От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Ясамальской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).