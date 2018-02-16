 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку девушка повесилась после расставания с парнем - ДОПОЛНЕНО

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства)

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством путем повешения. Сообщается, что несовершеннолетняя совершила самоубийство из-за разрыва близких отношений со своим парнем.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в доме по адресу Аббаса Мирзы Шарифзаде. Фатима Аббасова 2001 г.р. пришла в гости к своей подруге. Она сообщила, что рассталась со своим парнем. Ночью девушка повесилась в спальной. Тело девушки передано в отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства), ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi