 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку девушка получила ножевое ранение в плечо

    Она повздорила со своим парнем и во время ссоры получила ножевое ранение

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку девушка получила ножевое ранение в плечо.

    Как передает Report, инцидент произошел в Хазарском районе столицы.

    В поселке Бузовна Ибрагимова Фазиля Фамиль гызы 1997 г.р. при неизвестных обстоятельствах получила ножевое ранение в область плеча. Она была доставлена в клинический медицинский центр №3.

    По словам пострадавшей, после перенесенной ею ранее операции она упала и получила повреждение. По факту поступило обращение в Хазарское районное управление полиции. После получения у Ф. Ибрагимовой предварительной объяснительной выяснилось, что она повздорила со своим парнем и во время ссоры получила ножевое ранение.

    По факту ведется следствие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi