Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку девушка получила ножевое ранение в плечо.

Как передает Report, инцидент произошел в Хазарском районе столицы.

В поселке Бузовна Ибрагимова Фазиля Фамиль гызы 1997 г.р. при неизвестных обстоятельствах получила ножевое ранение в область плеча. Она была доставлена в клинический медицинский центр №3.

По словам пострадавшей, после перенесенной ею ранее операции она упала и получила повреждение. По факту поступило обращение в Хазарское районное управление полиции. После получения у Ф. Ибрагимовой предварительной объяснительной выяснилось, что она повздорила со своим парнем и во время ссоры получила ножевое ранение.

По факту ведется следствие.