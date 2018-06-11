В Баку девушка из-за мобильного телефона бросилась с 11 этажа и осталась жива

Баку. 11 июня. REPORT/ В Баку девушка-подросток выбросилась из окна 11-го этажа после ссоры с матерью.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Сабита Оруджева.

Согласно информации, поводом для суицида стал отказ матери отдавать мобильный телефон, который девушка у нее просила, после чего 14-летняя Фидан Ильхам гызы Талыбова решила свести счеты с жизнью.

Однако по счастливой случайности девушка упала на автомобиль, что спасло ей жизнь. Она была прооперирована и остается в реанимационной. В связи фактом полиция ведет расследование.