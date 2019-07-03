В Баку дело застрелившего двух людей передано в суд

В Баку завершено предварительное следствие по уголовному делу Заура Исмайлова, обвиняемого в убийстве двух человек.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ближайшие дни начнется подготовительное заседание по уголовному делу, находящегося в производстве судьи Эльдара Микаилова.

Отметим, что инцидент произошел 27 декабря 2018 года на территории Низаминского района.

Житель Баку Заур Исмайлов застрелил водителя автомобиля марки Hyundai Турала Бабаева и пассажира Асифа Багирова.

З.Исмайлов явился с повинной в Низаминское районное управление полиции и сообщил, что орудие преступления - автомат марки "АК" находится у него дома в поселке Кешля. З.Исмайлов был задержан, из дома изъято оружие.

Ему инкриминируется статья 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) УК.