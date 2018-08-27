В Баку четверо рабочих, которые не могли получить зарплату, пытались покончить с собой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 17:18
Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Четверо рабочих строительной компании "Xətai life" пытались совершить суицид.
Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, мужчины пытались броситься с последних этажей строящегося дома по улице Сулеймана Везирова, 17.
Причину своего поступка они объяснили невыдачей зарплаты.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС отговорили их и спустили вниз.
На место происшествия также прибыл сотрудник строительной компании.
Elçin MuradАвтор новости