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    В Баку четверо рабочих, которые не могли получить зарплату, пытались покончить с собой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    На место происшествия также прибыл сотрудник строительной компании
    © Report/Elçin Murad

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    *** 17:18

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Четверо рабочих строительной компании "Xətai life" пытались совершить суицид.

    Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, мужчины пытались броситься с последних этажей строящегося дома по улице Сулеймана Везирова, 17. 

    Причину своего поступка они объяснили невыдачей зарплаты. 

    Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС отговорили их и спустили вниз. 

    На место происшествия также прибыл сотрудник строительной компании. 

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