В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов

Злоумышленники в Баку совершили кражу нефтегазового оборудования на сумму 591 900 долларов США с нефтяных скважин, принадлежащих одному из ООО.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отдела полиции Гарадагского районного управления полиции, были задержаны жители Сальянского района К.Керимов, Ш.Бабашов и житель города Баку Я.Рустамов, подозреваемые в совершении 31 августа на территории района кражи запчастей генераторов и двигателей нефтяных скважин.
По факту ведется расследование.