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В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов

В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов Злоумышленники в Баку совершили кражу нефтегазового оборудования на сумму 591 900 долларов США с нефтяных скважин, принадлежащих одному из ООО.
Происшествия
3 сентября 2021 г. 15:40
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
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Злоумышленники в Баку совершили кражу нефтегазового оборудования на сумму 591 900 долларов США с нефтяных скважин, принадлежащих одному из ООО.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отдела полиции Гарадагского районного управления полиции, были задержаны жители Сальянского района К.Керимов, Ш.Бабашов и житель города Баку Я.Рустамов, подозреваемые в совершении 31 августа на территории района кражи запчастей генераторов и двигателей нефтяных скважин.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda neft quyularından 592 min dollarlıq oğurluq edilib

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