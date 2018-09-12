Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Баку бывший заключенный до смерти избил знакомого куском дерева.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, инцидент произошел 11 сентября на территории Сабунчинского района.

Проживающий в указанном районе, ранее судимый Бахадур Джафаров на почве конфликта до смерти избил в своем доме знакомого, жителя Баку Рафаэля Рзаева.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК.

В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры незамедлительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, Б.Джафаров был задержан.