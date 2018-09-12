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    В Баку бывший заключенный до смерти избил знакомого

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Баку бывший заключенный до смерти избил знакомого куском дерева. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, инцидент произошел 11 сентября на территории Сабунчинского района. 

    Проживающий в указанном районе, ранее судимый Бахадур Джафаров на почве конфликта до смерти избил в своем доме знакомого, жителя Баку Рафаэля Рзаева. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК.

    В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры незамедлительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, Б.Джафаров был задержан.  

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