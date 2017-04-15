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    В Баку бывший хозяин кафе был избит шлангом

    По факту ведется расследование© Report.az

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Баку бывший хозяин кафе был избит шлангом.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в кафе "Габала", расположенном в поселке Баладжары Бинагадинского района.

    Так, 34-летний Намиг Велиев был избит шлангом работниками кафе. Он получил ранения и был доставлен в больницу.

    Отметим, что Н. Велиев был бывшим арендатором кафе. Он требовал от нынешнего арендатора заплатить ему долг в 700 манатов за тарелки и ложки. Избиение произошло именно по этой причине.

    По факту сотрудники 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции проводят расследование.

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