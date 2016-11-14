В Баку бывшие осужденные ранили ножом гражданина Пакистана

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку ранили ножом 20-летнего гражданина Пакистана.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Джавадхана.

Согласно информации, неизвестные поспорили с гражданином Пакистана Ханом Шами Уллаханом 1996 года рождения. В результате пакистанца ранили ножом.

Он госпитализирован в больницу.

Сотрудники Насиминского районного управления полиции приступили к поискам подозреваемых в преступлении. Выяснилось, что виновниками преступления являются житель города Мингячевир, ранее судимый 37-летний Заур Гаджибалаев и житель Евлахского района, ранее судимый 34-летний Сабухи Абдуллаев. Они задержаны и переданы следствию.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.