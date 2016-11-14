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    В Баку бывшие осужденные ранили ножом гражданина Пакистана

    Случай зарегистрирован в Насиминском районе

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку ранили ножом 20-летнего гражданина Пакистана. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Джавадхана.

    Согласно информации, неизвестные поспорили с гражданином Пакистана Ханом Шами Уллаханом 1996 года рождения. В результате пакистанца ранили ножом. 

    Он госпитализирован в больницу.

    Сотрудники Насиминского районного управления полиции приступили к поискам подозреваемых в преступлении. Выяснилось, что виновниками преступления являются житель города Мингячевир, ранее судимый 37-летний Заур Гаджибалаев и житель Евлахского района, ранее судимый 34-летний Сабухи Абдуллаев. Они задержаны и переданы следствию. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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