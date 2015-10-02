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    В Баку совершена попытка суицида - ФОТО

    К месту происшествия привлечены спасатели МЧС и сотрудники полиции

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка суицида. 

    Как сообщили Report очевидцы, на улице Джейхуна Гаджибейли, 13 гражданин забрался на крышу 9-этажного здания и заявил, что совершит самоубийство. 

    Мужчина по имени Тамерлан в качестве причины самоубийства привел тот факт, что у него отняли квартиру. Однако не назвал имени человека, завладевшего его квартирой. 

    К месту происшествия привлечены спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и сотрудники полиции.

    Сотрудникам МЧС удалось поговорить с гражданином и предотвратить попытку суицида. 

    По факту ведется расследование. 

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