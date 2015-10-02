В Баку совершена попытка суицида - ФОТО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка суицида.
Как сообщили Report очевидцы, на улице Джейхуна Гаджибейли, 13 гражданин забрался на крышу 9-этажного здания и заявил, что совершит самоубийство.
Мужчина по имени Тамерлан в качестве причины самоубийства привел тот факт, что у него отняли квартиру. Однако не назвал имени человека, завладевшего его квартирой.
К месту происшествия привлечены спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и сотрудники полиции.
Сотрудникам МЧС удалось поговорить с гражданином и предотвратить попытку суицида.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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