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    Азербайджанец будет экстрадирован из России за кражу у соотечественника 50 тыс. долларов

    Задержали похитителя в марте 2017 года

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Челябинске задержан гражданин Азербайджана, три года назад похитивший у земляка 50 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, теперь его экстрадируют  на родину, чтобы он мог понести наказание.

    "Установлено, что в мае 2014 года, посредством других лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, путем обмана и злоупотребления доверием находящегося в Баку потерпевшего мужчина похитил 50 тыс. долларов США, причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области России.

    Задержали похитителя лишь в марте 2017 года. Решение вступило в законную силу, в связи с чем мужчина в ближайшее время будет передан компетентным органам Азербайджана. На родине за воровство ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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