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    В Баку бродячие собаки напали на ребенка, укусив его за голову

    Состояние пострадавшего средне-тяжелое

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошел случай нападения бездомных собак.

    Как передает Report, Масимов Мирага Зохраб оглу 2008-го рождения, проходя по улице М. Нариманова подвергся нападению со стороны уличных собак.

    Животные покусали его в области шеи и головы. Потерявший много крови пострадавший был доставлен на машине скорой помощи в Клинический Медицинский Центр №1 . В больнице ему была проведена хирургическая операция. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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